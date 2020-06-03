新冠疫情趨緩，新北市教育局今宣布，8日起校園戶外空間恢復對外開放，但限週末和假日時段，此外如教室、活動中心等室內場館，同樣開放民眾借用，須採預約制與實名制；教育局表示，盼入校民眾配合防疫措施，共同維護良好的校園環境。

(中時 )