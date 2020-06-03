新北校園開放 8日起週末假日可運動 11:062020/06/03 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8日起校園戶外空間恢復對外開放。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情趨緩，新北市教育局今宣布，8日起校園戶外空間恢復對外開放，但限週末和假日時段，此外如教室、活動中心等室內場館，同樣開放民眾借用，須採預約制與實名制；教育局表示，盼入校民眾配合防疫措施，共同維護良好的校園環境。 (中時 ) #開放 #校園 #民眾 #教育局 #週末 也許您會感興趣 社會熱門新聞 朱高正之子醉倒路上遭輾斃 駕駛遭起訴 - 社會 美女人妻穿薄紗 溫泉會館嘿咻國巨前人資長 - 社會 曾辦林益世 特偵名檢張進豐與高富帥兒 遭建商控詐財3億 - 社會 世界第1張靈異照片？流傳1世紀至今看仍發毛 - 社會 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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