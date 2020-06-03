新冠肺炎疫情趨緩，北市府、基隆市府2日宣布，民眾至轄下公有場館洽公，不再強制戴口罩，但進入場館仍須量體溫，基隆市長林右昌強調，民眾搭公車等大眾運輸工具仍須戴口罩，「防疫可以輕鬆，但不能放鬆」。

北市府從4月9日起規定，民眾前往市府管轄場館，包含市府市政大樓、各區行政中心、市警局、台北市立圖書館、交通局所屬松德大樓及裁決所、社會局所屬機關及社區各服務中心與據點、民政局所屬孔廟及殯葬處、勞動局所屬就業服務站、教育局所屬天文館及青發處等處所，除需量體溫，並要戴口罩，未戴口罩者不得進入。

北市公管中心主任趙光中表示，6月1日起各轄下場館已撤除強制戴口罩公告，民眾不戴口罩也可進入洽公，但仍鼓勵民眾戴口罩。此外，各場館入口處仍維持進入人員量體溫、消毒，其他既有的防疫措施也不變，如市政大樓員工餐廳餐桌隔板、4樓以上禁止民眾洽公等。

林右昌昨日也宣布進入基隆市立場館不再強制戴口罩，市府仍歡迎民眾戴口罩進場，但學生進入學校還是必須戴口罩。林右昌說，若中央流行疫情指揮中心公布下階段指示，會再對外說明。

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(中時電子報)