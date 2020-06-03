台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文，質疑衛福部「硬拗」給世衛的電郵是示警新冠病毒，引來民進黨北市議員簡舒培隔空砲轟；國民黨北市議員羅智強今在臉書發文評論，民進黨要反中，反WHO，也不要太侮辱台灣人民的智商，大酸「民進黨有許多政治人物的妻子是媒體人，我可沒看到他們的老婆有少講話！」

陳佩琪近日在臉書發文「逆時中」，簡舒培1日在市政會議上質疑陳的發言拉低市政團隊表現；陳不甘示弱，深夜到議長陳錦祥臉書留言告狀，並連續PO文嗆簡，「我做什麼事拉低北市府團隊的表現了？」又在回文留言繼續酸「又扯賣台舔中，不能有一點新意嗎？」簡則連日受訪回擊，兩人的「舒琪之戰」持續延燒。

羅智強今在臉書發文說，陳佩琪的發言讓民進黨群起而攻，其實這件事不需要英文，光憑中文就能判斷。

羅指出，去年12月31日，武漢市衛生健康委員會證實「有出現不明原因肺炎，所有病患已經隔離治療」。也就在同一天，民進黨以中國大陸提供的公開資訊，Email請WHO「分享相關資訊」。

羅智強質疑，要說提到隔離就是「警示」，那中國大陸豈非在去年12月31日，就「警示」了全世界？

他說，民進黨要反中、反WHO，也不要太侮辱台灣人民的智商，希望陳時中不要濫用得之不易的公信力，為台灣多做點好事。「最後，民進黨有許多政治人物的妻子是媒體人，我可沒看到他們的老婆有少講話！」

(中時 )