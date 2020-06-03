女星高海寧因有34D身材被譽為新一代香港波神，她和音樂才子鄧智偉交往多年頻傳好事近，近日港媒報導，兩人早在去年1月分手，男方恢復單身後被夜總會小姐沈女搭訕，交往不成，女方竟獅子大開口要豪宅當分手費，鄧智偉為此報警，沈女受訪時則全盤否認。

據《東網》報導，鄧智偉承認去年初和高海寧分手，3月時他在夜總會認識沈小姐，未料是孽緣的開始，對方不斷騷擾他和其親友、同事，更恐嚇對方拿出豪宅當分手費才肯放手，鄧智偉今年2月已報警，也坦言擔心因此牽累到高海寧，直說：「我當然擔心，因為她是好女生」。

而連絡上沈小姐後，對方的說法則和鄧智偉完全不同，她強調兩人交往過9個月，今年1月才分手，也澄清自己是做行銷的，不是舞小姐，更沒有騷擾高海寧，而高海寧這方反應冷靜，沒直接承認分手，只說和鄧智偉一直是朋友，又問她會不會擔心鄧智偉人身安全？她低調說：「任何朋友出事都會很擔心」。

(中時電子報)