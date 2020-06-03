經歷日前嚴峻的境外輸入病例威脅，吉林省衛生健康委 在3日發布消息，按照大陸國家新冠肺炎疫情分區分級標準，同日起將吉林省舒蘭市風險等級由高風險調整為低風險。吉林省也將根據疫情發展態勢，適時對各地分區分級做出調整。同時提醒廣大群眾，要提高防範意識，做好個人防護。
同樣在日前面臨境嚴重外輸入疫情威脅的黑龍江哈爾濱，也頒布10條措施，包括開放店家擴大現有市場攤區來經營以及開辦小區臨時市場，種種現象說明疫情已經緩和。
這10項措施包含：
一、拓展市場攤區範圍；適度延長經營時間。
二、開闢臨時攤點攤區；可開辦臨時流動攤販。
三、開辦小區臨時市場。徵得居民同意的前提下，在小區內適當區域劃出經營攤位，規定經營時間，開辦小區臨時市場。
四、允許商家店外經營。餐飲、超市等門店，可在店外門前區域設置棚傘等設施，開展店外就餐、商品促銷等經營活動。
五、開辦商品促銷活動。企業可利用週末、小長假、黃金周假期等消費集中時段，在具備條件的開放性公共空間。
六、允許快遞人員臨時佔道派送。快遞人員在不影響行人通行的情況下，可以臨時佔用人行道進行分揀和派送。
七、減免業戶相關費用。對在早市、夜市及臨時設置的攤點攤區和店外經營的，免除相關費用。
八、實行包容監管機制。執法部門將監督企業和臨街商家業戶信守經營承諾。
九、實行負面清單管理。禁止危害安全、破壞環境、佔用重要地區的經營行為等。
十、做好服務保障
(中時 )
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