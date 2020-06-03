振興三倍券7月開始申購，經濟部說明紙本與電子數位領取時間，預計紙本印刷數在千萬分左右。(圖：行政院提供)

振興券上路！蘇貞昌親上火線說明

20200528中天新聞 振興券「1千換3千」民無感 懷念消費券3600直接發

行政院長蘇貞昌2日親上火線，宣布振興經濟消費券正式定名為「三倍券」，並說明各種用法。不過改名沒有「轉運」，民眾依舊罵翻天，更有網友直指，商家拿現金去進貨，卻拿回卷來綁死自己的現金流；反倒是政府先賺一波現金流，台灣果然「南波萬」！

要民眾掏1000元換3000元的振興券，蘇貞昌昨宣布正名為「三倍券」，還宣傳「三好一最」：好領、好用、好刺激、最溫暖。不過改名也沒有用，民眾依舊霧沙沙，罵聲震天。

臉書社團《爆料公社》製作懶人包，替社員整理「三倍券」領取方式，不到1天，就有破4千則留言回應，不過社員幾乎一面倒地抱怨：「馬英九消費卷好用多了」、「不想發被你們批評的消費卷，怎麼不直接發現金2000就好，講什麼三倍，是想欺騙誰啊，當年是直接領3600，感覺好多了。」、「沒有什麼叫做『三倍券』！因為1000換3000，那3000的錢還是來自你我的稅金跟舉債，根本自己的錢被政府強迫花，還要付利息！」。

更有一名社員點出：「所謂的振興是要讓台灣店家恢復商機對吧！…你把三千的卷給商家，那商家要何時才能去跟政府換回現金？商家是拿現金去進貨卻拿回卷來綁死自己的現金流？？…做生意的都知道現金流是最重要的，一旦被綁死就等於準備關門了。沒了現金流的店家叫振興？？台灣果然是…………南波萬。他國做不到的事我們全做了。厲害吧！倒是政府先賺回一筆現金流。哈哈哈」。

(中時電子報)