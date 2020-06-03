大陸公安部去年實行機構改革，「國保」可能成為歷史名詞。據悉，公安部國內安全保衛局改名為「政治安全保衛局」，以配合最新形勢，對外稱一局。大陸公安部長趙克志多次強調，要始終把維護政治安全放在首位，深入開展反滲透反顛覆反分裂鬥爭。公安部部長助理、一局局長陳思源強調，要鍛造一支過硬「政保鐵軍」。

據港媒「星島日報」報導，公安部一局早期稱為「政治保衛局」，仿照蘇聯設立，國家安全部成立之後，改稱為「國內安全保衛局」，簡稱「國保」，對外也稱「公安部台港澳事務辦公室」。省一級公安廳設立國保總隊，地級市公安局設立國保支隊，縣級公安局設立國保大隊。

已經落馬的原公安部副部長孫力軍，也曾任一局局長。去年年初，原北京市國安辦常務副主任陳思源接替孫力軍出掌公安部一局。陳思源被視為公安部常務副部長、原北京市公安局局長王小洪的嫡系，曾任北京市公安局西城分局局長、北京市公安局副局長等職。

去年五月，全國公安工作會議在北京召開，這也是公安部內設機構改革之後舉行的會議。陳思源以一局局長的身分講話，多次強調「政保」。他說，捍衛政治安全是公安機關的首要之責，公安政保部門深感使命光榮、責任重大。要深刻認識維護政治安全工作面臨的嚴峻形勢和複雜局面，嚴防危害政治安全的活動；要強化打防管控措施，及早發現、有效應對、妥善化解各種政治安全風險；要提升政保工作規範化、專業化、實戰化水準；要持之以恆地推進政保隊伍建設，鍛造一支過硬「政保鐵軍」。

據悉，國內安全保衛局已經改名為政治安全保衛局，一些地方國保部門也改名。內蒙古奈曼旗公安局官網圖文並茂報道，去年二月一日，奈曼旗公安局舉行全區旗縣級公安機關首個「政治安全保衛局」揭牌儀式，一百多人參加了揭牌儀式。

江蘇省淮安市微信公眾號披露，五月二十二日，江蘇省公安廳政保總隊副總隊長王建明一行蒞臨慈雲禪寺檢查指導安全工作。這顯示省一級的「國保總隊」已經改名為「政保總隊」。

(中時 )