凡走過必留下痕跡，但是如果你想要讓社群上的歷史足跡巧妙隱藏，你現在也可以辦得到！Facebook指出他們了解人生就是會不斷變化，例如大學畢業進入職場，或是走出一段舊感情等等，因此Facebook 希望能協助用戶輕鬆整理 Facebook 上的個人檔案，以便更確實反映用戶目前的生活狀態，讓生命中某個階段走過的痕跡，可以按使用者的期待進行管理。

有鑑於此，Facebook 將推出「動態管理」(Manage Activity)工具，方便用戶在同一處封存或丟棄舊貼文。封存功能適用於用戶不想再讓其他 Facebook 用戶看見、但仍希望自己留存的內容。舉例來說，用戶可以封存高中時期所發佈的貼文，也許仍覺得這則貼文很有趣，但不想讓其他 Facebook 用戶看見。用戶也可以透過「動態管理」工具，將不想要保留的貼文移至垃圾桶。除非用戶選擇手動刪除或還原貼文，否則移至垃圾桶的貼文會在垃圾桶中保留 30 天後刪除。如此一來，若用戶刪除舊貼文後改變心意，仍有轉圜的空間。

Facebook動態管理工具的使用圖示。(Facebook提供／黃慧雯台北傳真)

此外，為了方便用戶同時管理大量貼文，「動態管理」工具可讓用戶大量檢視和管理貼文。Facebook 也開發了篩選功能，讓用戶能篩選出要尋找的內容，例如包含特定用戶或特定日期範圍的貼文。Facebook 將首先在行動版介面推出「動態管理」工具，未來也將在 Facebook 桌面版與 Facebook Lite 應用程式中開放使用。Facebook 將持續為此工具打造新功能，確保該工具能滿足用戶需求，協助用戶管理自己的 Facebook 數位足跡。

(科技)