技專校院招生委員會聯合會今天公布四技二專甄選入學第一階段篩選結果，共有5萬0409人通過第一階段篩選，篩選通過率達92.3％，較108學年度增加2.2個百分點。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技二專甄選入學一階篩選，各校共要招4萬5257名（含青年儲蓄帳戶組），完成一階報名有5萬4627人，每位考生至多可報名3個校系科(組)、學程志願，最後有5萬0409人通過篩選。

考生通過一階篩選後，還要參加二階甄試。聯合會提醒考生，今年二階備審資料上傳自6月3日10時起至各校系科(組)、學程所訂截止日為22時止，上傳系統開放時間為每日8時起至22時止（首日為10時起至22時止)，系統於22時準時關閉。

另第二階段報名繳費查詢為一獨立系統，與上傳資料系統之作業順序互不影響，考生得自行決定優先操作順序。聯合會提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成二階報名(含備審資料網路上傳)及繳費作業，才算完成第二階段報名。

各校系科(組)、學程所訂之備審資料之「必繳項目」及「選繳項目」，考生須將每一項目分項製作成PDF檔案後，再逐一上傳。分項上傳後，系統自動於每一檔案前加上項目分隔頁，提供甄試學校易於審閱每一檔案，因此考生須依項目逐一上傳資料，不可一次上傳所有檔案。

考生上傳檔案限用PDF格式，且每一項目檔案上限為5 MB為原則，每個校系所有審查資料項目檔案總容量上限10 MB。檔案上傳後，系統會出現檢視欄，考生可檢視上傳的檔案，只要尚未執行最後確認前，都可以重新上傳更改檔案，但若已完成上傳確認後，就不得再重傳資料。

聯合會主任王錫福提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看校系(組)、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功上傳。之後，考生依各校系指定時間參加二階甄試，然後等待放榜。考生若對本項招生有任何疑問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)2772-5333。

(中時 )