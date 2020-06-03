大快人心！台南市知名的「檢舉魔人」蘇姓婦人，涉嫌長期無端尋釁民眾、公務員，更對到場處理的員警或受理提告之員警動輒輕蔑嘲弄、諷刺及穢語辱罵。台南地檢署偵查發現，她從2014年迄今，檢舉或申訴員警瀆職、與他人糾紛的110報案紀錄高達上千件，認為這是對國家公權力最嚴峻的侵害，不得輕縱，除依妨害公務罪起訴，還建請法官從重量刑。

檢方指出，蘇婦從2018年1月至2020年3月20日期間，檢舉或申訴員警瀆職案件共達288件；另因處理其與他人糾紛的110報案紀錄，從2014年1月起至2020年3月20日止，更高達1192件。其中，員警遭檢舉或申訴事由，大都均以員警處理未如其意，或未從其指揮或命令，即長期濫行申訴或檢舉，造成行政及司法資源的浪費，更徒使員警因遭行政或司法調查疲於奔命，所為實有不該。

檢方還認為，蘇婦長期無端尋釁民眾、公務員，已非單一、偶發事件，此次被訴的6案，除針對忙於防疫業務的健保署及衛生局人員恣意高聲咆哮、喧嘩，甚至惡意攻訐該等業務承辦人員，除造成該等人員恐慌，致業務停擺影響公眾權益外，更對到場處理或受理提告的員警，以輕蔑態度嘲弄、諷刺及穢語辱罵；尤其在代表秩序、彰顯公共安全的派出所內為之，行徑囂張、狂放，莫甚於此，目無法紀之至。

檢方強調，員警是國家公權力作用的終極屏障，員警依法執行職務時不容挑戰，蘇婦被訴的案件中，行政機關公務員、員警在沒有任何刺激她舉動的情況下，甚至只是單純安撫她的情緒，竟遭對方任意尋釁、諷刺甚至辱罵對待，期間更以申告瀆職威脅，實是對國家公權力最嚴峻的侵害，實屬蔑視、鄙睨體制之極，對此自不得輕縱，否則不啻鼓舞仿效跟進，一旦如此，現行以群體公益為目的所建構的公權力機制及法律秩序，終將瓦解致使共營的社會淪入叢林狀態，建請法院審酌其所生的危害極重，從重量刑。

檢方起訴蘇婦的6起案件，分別是：2019年12月8日10時許，大鬧安南區怡安路2段果菜市場；2019年12月11日15時56分許，在市府衛生局林森辦公室藉故刁難公務員；2020年1月23日9時許，在永康警分局復興派出所嘲諷員警；2020年2月5日10時許，大鬧健保署南區業務組；2020年2月14日10時37分許，侮辱健保署南區業務組人員；2020年4月25日3時20分許，侮辱警四分局華平派出所員警等。

(中時 )