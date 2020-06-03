新竹市長林智堅接受中時電子報專訪

到新竹市專訪這天，一位身穿藍色系合身西裝的歐爸快速走來，原來是傳說中四連任五顆星市長的林智堅，這天也是新冠肺炎疫情解封前的倒數計時。林智堅談到從防疫到紓困金發放過程，壓力大且困難重重，一路走來靠「超前佈署」和政府民間合作下，才一關關走過來。

林智堅在中時電子報專訪時，提到自己是從最後一名一步步走過來

採訪前一天最強「業配王」衛福部長陳時中來到新竹市，也是阿中部長走出疫情中心的第二個縣市，有人說是被林智堅攔胡了，但他立馬澄清：「我和阿忠部長早在5月19日就說好了」，原來，新竹市成為發放紓困金第一名縣市，那天林智堅打電話給阿中部長報告時，就確認部長要來新竹市慰勞前線人員的行程。

衛福部長陳時中在疫情嚴重時，至新竹市檢視防疫演練

提到紓困金發放的情況，林智堅說確實遇到很多困難和問題，剛開始內容方案不明確，例如區長說稅務資料取得有困難，還有申請發放現場因為申請人太急，常爆發激烈言語和動作，嚇壞不少女性工作同仁，後來每個發放處派二位警察，讓大家都安心；還有安心上工原本規定沒加保才能申請，但人數實在太少難做到，新竹市率先和中央反應一些困難後，條件就放寬全國適用了。

為了協助疲累藥師困難，新竹市號召志工包裝口罩彷彿戰時工廠

口罩發放過程也有不少故事，林智堅說新竹市共有108家藥局，所以成立了108人小組每天了解發放情況，新竹的口罩地圖APP比中央更早推出，三月買口罩正緊張時，他去看一家藥局，藥師表情不太開心，因為遇到的困難政府都沒辦法解決，他指了一下太太說：「看看她的手」，一看才知藥師太太的手被紙割的很慘，這些讓許多熱血藥師都變成了疲乏藥師。

新竹市政府設在市外的聯合紓困服務中心，防疫且便民

為解決藥師包口罩困難，新竹市號召300位義工，在市府中庭戶外包口罩，因兒童城市先以兒童口罩為主，彷彿是作戰工廠一般的口罩生產線，不但全是志工且人多包的快又有效率，林智堅前往慰勞時發現他們包的很開心，最後幾乎全市有8成的口罩包裝，都出自義工們的手，現場還分組比賽看誰包的快。

為了紓困將湖畔料亭租金減半，林智堅親自當免費宣傳大使上場拍片

要完成6個不可能任務 8年內要完成的新竹夢

從疫情談到市政工作，雙子座不安份的市長很愛找事做，他在任內完成6個不可能的任務，包括27年都完成不了的公道三路，新竹市馬偕兒童醫院的誕生、新竹市立中正棒球場重建、新竹市立動物園重生、活化新竹兒童探索館、新竹南竂漁港，幾乎每個任務背後都有精彩坎坷的故事。

愛說故事的林市長，講了6個任務背後的故事，以新竹棒球場為例，在沒預算沒球場，甚至沒球隊進駐情況下，只因為林智堅看到了小英總統說希望有職棒第五第六隊，他就下定決心要去搶預算，從沒有錢最後投入8.7億，沒有地就在原本市區內的舊球場重建，最困難的第五隊，原本去問了竹科企業都沒人願意，沒想到去年三月味全龍魏董就派人來新竹談了，一切就是保持樂觀，自助人助。

林智堅小檔案：

年齡：1975年45歲，雙子座

籍貫：臺灣新竹市人

重要資歷：39歲當選新竹市市長，曾任新竹市議員，25歲擔任立法委員柯建銘助理9年，新竹市升格第一位連任民進黨籍市長。

家庭：和太太廖欲紳育有三子女。

(中時電子報)