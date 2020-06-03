非裔男子佛洛伊德死亡事件，引發全美大規模示威抗議活動，甚至變成暴動搶劫，但美股未受社會動盪影響，周二（2日）持續大漲逾260點，專家分析認為，市場預期川普政府7月可能會祭出第4階段更大規模的救市措施，因此抵銷全美各地示威暴動的陰霾。

MarketWatch報導，KBW分析師Brian Gardner指出，這場動盪可能會促使民主黨議員為各州和地方政府爭取更多金援，並要求追加與新冠肺炎危機不直接相關的社會項目支出。他認為，儘管財政保守派可能會力推規模較小的紓困方案，但因近期暴動事件和周五預計失業率飆升，令民主黨握有更多「籌碼」。

Gardner預期，未來兩個月內可望通過第4輪更大規模的紓困計畫，對股市是利多消息。

AGF Investments策略師Greg Valliere在報告中提到，總統川普也知道自己身處困境，周五失業率出爐可能飆至近20%、上周五（29日）對大陸記者會毫無新意、疫情可能捲土重來，加上全美各地又爆發動亂。他警告，若示威抗議不能儘快平息，川普可能會失去總統的寶座。

市場經濟學家Peter Cardillo警告，投資人聚焦在股市技術面，而忽略抗議活動可能對當地經濟造成潛在風險，萬一動亂持續下去，多數商店關門、城市宵禁、民眾無法購物，將進一步衝擊經濟。

標普500指數從3月23日低點至今已經上漲36%，但花旗分析師認為，股市大漲並不是看多買盤所拉抬，而是空頭回補的力道所推升，提醒投資人，目前美股「假牛市」已吹出前所未見的巨大泡沫應該要留心。

(中時電子報)