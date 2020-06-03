由中資財團所持有的以色列手機遊戲公司Playtika 已聘請投行為其美國IPO做準備。此次IPO可能籌資10億美元左右。

路透報導，儘管美國政府正在收緊上市規則，但是Playtika的上市準備表明，一些中資公司繼續尋求在美國上市。

消息人士稱，Playtika已聘請摩根士丹利和其他銀行擔任此次IPO的承銷商，計劃在今年稍晚或明年初上市，但消息人士也提醒，上市時間、估值以及交易規模將視市況而定。

由於此事尚未對外公佈，消息人士要求匿名。Playtika和摩根士丹利未予置評。

(工商 )