澳洲統計局3日（周三）公布，今年首季（1到3月）經濟較前一季萎縮0.3％，寫下9年來首見下滑，主要因野火與對抗新冠病毒的初期抗疫措施，對經濟活動造成影響。

隨著後來疫情惡化，使澳洲擴大實施封鎖令，預料本季經濟受到更重打擊，預告澳洲即將呈現近30年來首次技術性衰退。

與去年同期相比，上季經濟年增1.4％，增幅寫下2009年全球金融海嘯以來最低。

家庭支出大幅下滑，為第一季拖累經濟成長的主因，服裝、汽車、運輸、娛樂、飯店、咖啡廳和餐廳的消費額皆縮水。

(工商 )