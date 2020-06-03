全國人大推動「港版國安法」立法，引發中美角力升級，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與澳洲、加拿大、紐西蘭及英國，也就是國際情報分享組織「五眼聯盟」的外長通話，討論當前全球迫切挑戰，包括中方在香港實施國安法。

五眼聯盟（Five Eyes）為在英美協定下，由美國、英國、澳洲、加拿大與紐西蘭所組成的國際情報分享組織。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在美東時間2日發聲明表示，蓬佩奧與加拿大外長沈潘（Francois-Philippe Champagne）、澳洲外長潘恩（Marise Payne）、紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）及英國外相拉布（Dominic Raab）通話。

歐塔加斯指出，5國外長談論如何在諸多迫切全球挑戰上協調合作，包括中方的「港版國安法」立法、新冠肺炎疫情全球應對方式、獲取關於疫情起源透明資訊的需求，及伊朗在伊拉克與中東的破壞穩定行徑。

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