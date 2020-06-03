新冠狀病毒疫情肆虐全球，疫情爆發至今全球確診病例數已逾630萬，至少37.5萬人死於疫情，在海外經濟和產業停擺時刻，工研院發表最新科技—正壓式檢疫亭與臺大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發，以臺灣十多年來在建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的經驗下，打造出潔淨度優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨之檢疫亭。

工研院副院長彭裕民指出，首先，檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝。第二是「採檢量高」，檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12位，在疫情緊張時，一天可採檢數達240位，效率高過韓國平均70人次。第三是「節能舒適」，檢疫亭內裝設冷暖氣機，無論是酷暑或寒冬，24小時恆溫恆濕維持亭內舒適溫濕度，運用智慧節能科技，1天電費也不超過60元。第四是「獨立潔淨」，檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨；而類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮。第五個特色是「組裝迅速」，檢疫亭組裝僅需兩天，利於快速佈建。

臺大新竹生醫園區分院院長余忠仁說，正壓式檢疫亭能夠有效杜絕醫護人員與病患交叉感染風險，而且也不需再穿著全套式防護衣，省下耗時耗力的穿脫時間，讓醫護人員可以放心將手伸進病人口中取得咽喉檢體，甚至可近距離與患者進行問診等動作。

新竹馬偕醫院醫務部主任蔡維謀表示，工研院開發的正壓式檢疫亭，不只是從工程師角度出發，而是與第一線採檢醫生討論，蒐集採檢可能遭遇的問題後，找出解決方案融入設計當中，確保正壓式檢疫亭可以接地氣，符合實際採檢需求，讓醫師與受檢者可以在安全、安心且舒適的情形下進行採檢。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬則指出，正壓式檢疫亭目前已在臺大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院進駐，可替代原來的臨時檢疫所，其組裝迅速的特色，非常適合因應邊境篩檢能量快速建置，成為防疫守門員。依現行邊境情境，人員入境後會進入篩檢站分流並確認身份、量體溫、詢問旅遊史、症狀，若有採檢需求，則進入檢疫亭採檢，未來搭配工研院的疫開罐達成採檢及檢測一條龍的模式，全程僅需一小時十分鐘就能完成，不但減少受測者等待與檢測時間，也讓醫療人員採檢更安全。

(工商 )