大同30日召開股東會全面改選董事在即，經營權之爭白熱化之際，不滿網路媒體指涉華為透過大同取得政府標案等事情，今（3）日發聲明澄清，大同自從交電表給台電迄今，都是在台灣開發及自行製造，並未使用華為任何晶片，也從未參與台電智慧電表的通訊標案。

大同表示，近期國人深度關切的是大同市場派是否有違法陸資投資的問題，市場派不僅沒有自清，反倒汙衊栽贓大同的台電電表業務與華為有關，完全混淆視聽，背離事實！大同強調，針對網路媒體不實報導，大同將委任律師提告，若造成公司損害，亦將求償。

大同聲明指出，大同自民國44年開始交電表給台電迄今，不管是機械或智慧電表，皆是全在台灣開發，亦於台灣自行製造。大同的台電電表完全為自行開發，沒有使用任何華為晶片，大同從未參與台電智慧電表的通訊標案，更何況台電標案明文規定，供應商皆不得採用任何大陸製通訊晶片，故台電的電表採購斷無可能讓華為參與。

大同數年前已是泰國電力公司的供應商，華為因欲參與其AMI的通訊系統，故與本公司電表整合測試，做過簡單POC（proof of concept），但該案並沒有得標，而且到目前為止，也沒有進一步的業務合作

(工商 )