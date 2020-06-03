市場預期在解封後經濟有望復甦，港股兩日漲逾千點後，今早再高開逾三百點。恒指開高307點，報24,303點；國企指數開高150點，報10,025點，站上一萬點關卡。

個股方面，騰訊開高1.3％，報436港元。

阿里巴巴開高4％，報208港元。

友邦開高2.9％，報69.2港元。

美團開高1.8％，報149.8港元。

港交所開高1％，報291港元，創逾兩年高位。

(工商 )