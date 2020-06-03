市場預期經濟重啟 恒指開高逾300點 11:102020/06/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場預期在解封後經濟有望復甦，港股兩日漲逾千點後，今早再高開逾三百點。恒指開高307點，報24,303點；國企指數開高150點，報10,025點，站上一萬點關卡。 個股方面，騰訊開高1.3％，報436港元。 阿里巴巴開高4％，報208港元。 友邦開高2.9％，報69.2港元。 美團開高1.8％，報149.8港元。 港交所開高1％，報291港元，創逾兩年高位。 (工商 ) #港元 #市場預期 #恒指 #解封 #兩日 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 華為OUT！德、加電信大廠紛採歐洲5G設備 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 冠德信義又見現金交易 豪宅成吸鈔機 - 財經 - 工商 暴動狂燒…美股越噴！專家驚揭背後原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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