大陸股市開高，滬指開盤報2,930點，漲9點或0.31％；現報2,929點，漲8點或0.28％；深成指開盤報11,155點，漲42點或0.38％；現報11,126點，漲14點或0.12％；創業板指數開盤報2,152點，漲6點或0.29％；現報2,146點，漲1點或0.03％。

各類股升跌互見，石油行業及次新股升1％以上；陶瓷行業及食品行業則跌近1％。

(工商 )