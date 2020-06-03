美股續強帶動台股多頭氣盛，加權指數3日開漲在11,182.52點，電子權值股包括台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、國巨（2327）同步開漲，帶動台股早盤漲幅擴大逾百點。

即便全美各地爆發種族衝突動亂，投資人依舊聚焦解封的利多，美國四大指數2日全面勁揚，由能源與金融類股領軍攀高。

道瓊工業平均指數上漲1.05％（267.63點）、收25,742.65點，創3月6日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.59％（56.33點）、收9,608.38點。費城半導體指數上漲2.18％（40.17點）、收1,883.41點。

元富投顧指出，時序進入6月份，隨著全球氣候溫和，各國陸續解封，股市也關注在解封後經濟的展望，若未再爆發更大的疫情，世界主要各國都全力拚經濟成長，且確實也有成效，把上半年受干擾的地方彌補回來，美股可望持續維持多頭。

元富投顧認為，台股在外資回補情況下，站穩11,000點關卡，仍有機會在下半年再挑戰12,000點，短線支撐提高至10,800點。

(工商 )