疫情趨緩、消費力道逐步回溫，加上振興三倍券拍板定案，天成飯店集團超前部署搶商機，集團旗下各飯店同步推出住宿、餐飲「振興加碼送優惠」，標榜無論消費者透過電子票證、行動支付、信用卡或是紙本券，都可獲得專屬尊寵優惠，其能藉此擴大市占全力搶攻暑假餐旅商機。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，振興三倍券拍板後，集團接獲不少旅客或是饕客詢問，顯示振興券為觀光休閒產業注入強心針，而天成飯店集團積極配合政府，推出餐飲與住房加碼優惠，共同拚觀光及振興內需經濟，預計可望帶動由餐飲及住房市場1-2成業績。

天成飯店集團旗下飯店的加碼優惠如下：

1.台北花園大酒店：

持振興券消費餐飲,住宿0元，消費者持振興券3000元平日(周一到周四)至台北花園大酒店翠庭中餐廳消費滿3,000元再送台北花園大酒店精緻客房平日房住宿券乙張(不含早餐，週日-週四適用，期限到12月30日。

2.瑞穗天合國際觀光飯店：

消費者持振興券3000元平日(周一到周四)至台北花園大酒店翠庭中餐廳消費滿3,000元再送台北花園大酒店精緻客房平日房住宿券乙張(不含早餐，週日-週四適用，期限到/12/30日。

3.天成文旅-繪日之丘：

消費者持振興券3000元訂房可享平日入住輕逸精緻客房一晚(含早餐)再加贈天成文旅商品好禮(價值1600元)。

4.天成文旅-華山町：

持振興券消費餐飲,住宿0元，消費者持振興券3000元平日(週一至週四)天成文旅華山町餐酒館消費滿3,000元再送天成文旅華山町平日華山四人房住宿券乙張(不含早餐，週日-週四適用，期限到12/30日。

5.台北天成大飯店：

消費者持振興券3000元訂房可享平日入住精緻客房兩晚(含早餐)再加贈翠庭或百合西餐廳餐飲消費折抵3000元 2. 消費者持振興券3000元訂房可享平日入住溫馨家庭四人房一晚(含早餐)再加贈翠庭或百合西餐廳餐飲消費折抵300元。

天成飯店集團提醒，上述優惠不得與其它優惠併用。另外，天成飯店集團各飯店館內餐廳亦有不同優惠，消費者可洽天成飯店集團訂位中心洽詢。

(工商 )