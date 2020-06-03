擁有BIOS最先進韌體運算技術(UEFI)及提供系統管理軟體的供應商系微（6231）宣布其旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O已在最新英特爾Comet Lake及超微Renoir平台上支援微軟Secured-core PC要求的BIOS安全防護功能，以協助個人電腦製造商為其客戶提供最安全、最具創造力的Windows 10個人電腦新品。

Secured-core PC是微軟、個人電腦製造商及晶片製造商於2019年底為了保護個人電腦開機程序及記憶體資料完整性而發表的新倡議。Secured-core PCs結合身份、虛擬化、作業系統、硬體及韌體防護功能，建立深度防禦的安全策略以協助預防單點安全故障的情況。Secured-core PCs是特別針對資料敏感產業的關鍵任務用戶所設計，包含金融服務、政府機關、醫療保健，及其他對攻擊者具有高價值的智慧財產權或可識別個人身份資訊的產業。

最新發佈的Thunderspy安全漏洞更強調此倡議的重要性，因為Thunderspy允許能直接接觸電腦的惡意使用者，透過單一的硬體漏洞把記憶體資料從鎖住且加密的電腦中複製出來。Secured-core PCs具備多面向且高強度的資安防護功能架構，能免於遭受像Thunderspy之類的惡意攻擊。

系微總經理莊鈴文表示，透過與產業夥伴緊密合作於Secured-core PC倡議實行，我們具有良好能力以協助客戶克服Windows Secured-core PC各種設計及產品功能開發的嚴峻挑戰。

莊鈴文更進一步提到，我們的客戶可以倚賴於我們對產品擁有豐富的安全經驗與專業領域，以及能提供強化的安全機制並通過嚴格驗證的解決方案以成功地協助他們將今日最安全的個人電腦產品推向市場。

(工商 )