英國首相強生（Boris Johnson）今（3）日投書香港《南華早報》，預告如果大陸強行推動「港版國安法」，英國將不得不大幅度修改移民法規，接納近300萬香港人赴英國，甚至讓他們取得英國公民身分。

英國首相強生今（3）日投書《南華早報》，指出如果北京強行推動「港版國安法」，英國將別無選擇、維護和香港人民堅定的歷史和友誼。他預告，英國將修改移民法規，讓持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人民延長滯留英國時間至12個月，並且可續簽，甚至進一步給予他們包括工作權在內等移民權利，此舉將可能讓他們獲得英國公民身分。

強生指出，目前約有35萬香港人持有英國國民（海外）護照，還有另外250萬人有資格申請，現階段，英國國民（海外）護照允許香港人免簽證入境英國，最長可滯留至6個月。

強生指出，這將是英國歷史上簽證系統最大的一次變革，如果有必要，英國政府將會採取這一步。

他強調，香港成為東亞金融貿易重鎮並非偶然，而是因為香港人擁有自由，能夠依循自己的天賦追尋夢想，能夠辯論、分享新構想、表達意見，他們生活在由獨立司法制度管理的法治之下。

強生表示，自1997年香港主權移交大陸後，一國兩制框架就已深植《香港基本法》及《中英聯合聲明》之中，以確保香港的高度自治狀態。不過如果北京強行推動港版國安法，讓許多香港人擔憂生活備受威脅，英國也不會坐視不管，「我們將會履行我們的義務，並且提供替代方案」，「我希望事情不會發展至此。」

強生強調，英國並不是在阻止大陸崛起，相反地，英國歡迎北京加入全球社會的領導大國行列。

他文末也呼籲北京，不要做出聲稱英國在背後操縱香港示威抗議的不實指控，或是對《中英聯合聲明》提出質疑。

(中時電子報)