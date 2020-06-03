行政院長蘇貞昌昨公布振興券樣張，定名為「振興三倍券」，500元4張、200元5張，共計9張，5種管道可讓民眾1000元變3000元。未料，外界卻認為方案複雜、擾民，民眾黨立委蔡壁如則斷言，勢必再掀亂。對此，台北市議員游淑慧直言，以她身為一個公務員老司機的經驗，「越複雜，越容易混水摸魚！」

游淑慧在臉書撰寫「貞昌川普化，肖話一連串」一文。她指出，2000元能刺激景氣，3600消費券不能？現在連綠幣都比較值錢嗎？誰那麼賊，要先從人民手上「套現」200多億，再印什麼三倍券給民眾？誰那麼狠，要人民先拿1000來抵押，跟政府保證自己窮死也要消費？誰那麼笨，不要現金，要拿這不能找零、限制用途的三倍券等增值、找刺激？

游淑慧認為，若三倍券這麼好，蘇內閣以後薪水要不要都用三倍券來抵？好用、好領、好刺激？她說漏洞百出的政策，聰明的網友早想好秒破解的方式，「把3倍卷搞得這麼複雜和多元，怎麼稽核、把關啊？」萬一多印給誰？沒發完的被誰拿走？有沒有盜領、冒用的超難查！

游淑慧說她身為一個公務員老司機的經驗，「越複雜，越容易混水摸魚！」更批蘇貞昌騙神明騙人民，詐騙成性！

(中時電子報)