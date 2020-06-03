台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿，3日在警消環衛業務質詢中，向消防局爭取為消防弟兄採購品質更好的「消防機器人」設備，減少救災風險，保護打火弟兄生命安全。消防局長曾進財說，向消防署建議採購消防機器人，2023年消防機器人那是一種願景，像日本機器人可以使用進入火場滅火，還能進入火場救人！

王立任說，近期頗受歡迎的全搖控噴水救災設備「消防機器人」早在2014年就由高雄正修科技大學開始研發；最近除台中市，新北市、台東縣、花蓮縣也都陸續把「消防機器人」納入消防出勤配備。

王立任表示，台中從去年開始已有3台捐贈的「消防機器人」，一台150萬，分別在大雅、國光、龍井分隊服務。但是消防局的業務工作報告內竟然顯示台中市已經購買4組無法自行移動的「移動式遙控砲塔」，一組要價50萬。而且在2022、2023年還規劃繼續購買13組，總共將花850萬買比現有「消防機器人」還落伍的設備，實在是浪費公帑。

張玉嬿說，運用無線遙控、機器視覺等技術可搭配各式滅火藥劑，具有火場影像監控功能，成為救災人員替身的科技急先鋒已不可或缺，傳統消防滅火設備從製造到實務皆面臨最大瓶頸，消防局務必得應用雲端數據，加強智慧防災，降低消防人力的折損。

王立任、謝志忠、張玉嬿議員呼籲，消防局應該與時俱進，不要浪費公帑買比現有設備還低階的東西。尤其「消防機器人」的本質就是要在危險火場如鐵皮屋、化學工廠代替消防人員，但若使用還需要消防人員搬進去的「移動式遙控砲塔」實在本末倒置。因此應當重新規劃，不要枉費消防弟兄的辛苦，而造成更多遺憾。

消防局長曾進財說，消防署建購安全的措施消防署有補助，該局會向消防署建議採購消防機器人！2023年消防機器人那是一種願景，像日本的機器人可以使用進入火場滅火，機器人可以降溫滅火，希望以後的機器人不僅可以射水，還能進入火場救人！

(中時 )