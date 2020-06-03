關鍵字：全國人大，港版「國安法」，具體內容，言論自由，結社等權利，以言入罪，反獨反奸，非法集結，言論懲治，遊行舉旗，意見領袖

全國人大通過港版「國安法」決定草案，法律具體內容尚未公布，香港社會關注言論自由和結社等權利會受影響，甚至出現「以言入罪」情況。《香港01》3日報導，山西省政協委員、大律師馬恩國表示，港區「國安法」主要針對「反獨反奸」，指現時香港本地法律已有非法集結、暴動等罪行規限「港獨」行動，若然港版「國安法」不能夠從言論上懲治「港獨」，則失去其立法意義，「中央要考慮的是，出來遊行舉旗的廣大人士，是否納入懲治對象？或是只針對部分港獨意見領袖？」

報導稱，《香港基本法》第27條規定，香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。對此，馬恩國指根據《公民權利和政治權利國際公約》，國家可以用「國家安全」為理由限制《公約》所賦予的國民權利，而言論自由是一項可以克減的權力。

馬恩國表示，「國安法」通過後，雖然香港法院無權挑戰「國安法」是否適用於香港，但在實際處理個別案件時，香港本地法院仍具有「違憲審查權」，可能出現有人就案件聲請司法覆核，要求法庭裁定該「國安法」相關的刑事條例牴觸《基本法》，「睇下單案邊一邊理據強的，如果對手強的，呢條(國安法)咪用唔到。（看下個案哪一邊理據強的，如果對手強的，這條（國安法）不要用不到。」

馬恩國又說，「反奸」即「反間諜」，因香港目前未有《反間諜法》，大陸中央可考慮在「海外及境外組織影響香港事務」相關範疇納入罪行。他指一旦立法，外國傳媒蒐集發布影響國家利益資訊，例如軍事、經濟及政治資料，都有可能觸法。

(中時 )