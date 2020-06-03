繼昨日有2家美系外資、一家港系外資對聯發科前景提出樂觀預期後，今又有一家美系外資出具最新報告指出，看好聯發科(2454)5G SoC(系統單晶片)在大陸市場潛力，且隨著中低價5G智慧機的滲透率提升，將對聯發科更有利，將其目標價由470元調升到536元、評等維持加碼。

美系外資指出，小米推出了Redmi 10X 5G智慧機，售價為人民幣1599元，該核心處理器就是採用聯發科最新的天璣820，預估單價落在40-45美元，此產品的出現象徵著人民幣1500元的大陸5G智慧手機已經出現在市場，也顯示品牌手機廠商願意推低價格的5G手機以應對智慧手機市場需求疲軟。

美系外資指出，聯發科在5G SoC上比其他產品享有更高的毛利率，估計聯發科的5GSoC毛利率為45~50%，先前儘管一度因為恐面臨高通的價格競爭感到擔憂，但因為目前高端智慧手機需求疲軟，所以仍然看到其他手機零件面臨價格壓力，例如相機感應器、指紋感應器、行動記憶體等，故智慧手機OEM廠商正在遷移至低端5G手機，但是，有鑑於華為事件的發酵，聯發科在大陸慧能手機中的戰略地位得到了增強，是亞洲唯一的5G SoC供應商，故希望聯發科能夠恢復其議價能力，聯發科也看好在大陸5G市場的市占率到2021年可能超過50%。

美系外資也預估，2020年聯發科5G SoC出貨量為6500萬顆，2021年為1.4億顆，將其目標價由470元調升到536元、評等維持加碼。

(時報資訊)