周二馬來西亞棕櫚油上揚，且漲幅超過2％，因預期5月產量下降，終場8月交割收盤上漲52令吉，或2％或0.28令吉，每噸2,337馬幣（546.67 美元）。

據印度植物油生產商協會（IVPA）表示，由於新德里放鬆了遏制冠狀病毒的管制，預料印度6月植物油進口量可能會從4月至5月的平均86.5萬噸增至114萬噸。(商品行情網)

(時報資訊)