亞泥(1102)受疫情影響Q1營運衰退，不過，湖北武漢已在4月8號正式解封，4月營收已漸有起色，因第2季為水泥傳統旺季，5月營將回復正常水準，保持月增態勢，若天候因素良好，需求有機會延續至6月。法人預期，亞泥第2季營收及獲利都將較首季大幅度的成長，EPS有機會超過1.2元。

展望下半年營運，因疫情趨緩且大陸政府加大基建投資力道及放寬房市管控，下半年整體營收有機會持平至低個位數衰退，不會如同上半年的幅度衰退。在煤價方面，近年呈現弱勢格局，預期今年仍將呈現下跌趨勢，有利水泥廠成本下降。法人預期，亞泥今年全年度EPS有機會挑戰4.5元。

亞泥今年度營運雖然面臨衰退窘境，不過，大陸水泥市場錯峰生產將繼續實施，未來將推出超低排放，有利產業秩序及未來發展。

亞泥為台灣第二大水廠商，大陸10大水泥廠，台灣地區年產能達500萬公噸，旗下子公司泥中國年產能達3300萬噸。亞泥中國以長江流域的四川、湖北西為主要經營據點。

(時報資訊)