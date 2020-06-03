美中關係的和緩跡象，以及投資人普遍樂觀預期經濟復甦，美股昨日的收紅，亞洲主要股市今日上午皆出現提振信心。周三南韓KOSPI指數至午間大漲52點或+2.5%，為2139點，觸及三周半以來新高。

南韓政府上午提出35.3兆韓元的今年第三次追加預算案，也激勵了投資人信心，該追加預算案為韓國史上最大規模，在上午有力地激勵了投資人。

三星證券研究員認為，韓股的上升主要得力於全球投資人普遍投資信心的改善，而不是受到黑人佛洛伊德(Floyd)遭殺害的抗議事件影響。投資人情緒轉向關注美國經濟重啟的腳步，寄望經濟快速的反彈，以及央行充足的流動性供給。

外資上午買超1322億韓元(約1.08億美元)，助攻了上午的漲勢。

主要大型股皆揚升，三星電子飆升4.8%，報53900韓元，SK海力士揚升4.3%，報86800韓元。

韓元上漲，上午1215韓元兌一美元。

(時報資訊)