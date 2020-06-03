前立委朱高正之子朱仰丘，今年1月間酒醉路倒在新店中正路的快車道上，遭易姓男子開車輾壓，朱送醫不治，台北地檢署3日依過失致死罪起訴易男。

檢方調查，朱仰丘今年1月13日深夜，酒後搭乘計程車，計程車到新店中正路口紅綠燈時，朱男堅持要下車，朱下車後倒在快車道大睡。

不久，易男開車載著女性友人行經中正路口，沒注意到路上有人，開車直接壓過去，朱送醫不治。檢方今依過失致死罪起訴易男。

(中時 )