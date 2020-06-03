生醫與防疫概念股短期適度整理後，今再度大漲，包括晶碩、南六、熱映、晟德、亞獅康-KY與益安等6檔已大紅燈籠高高掛，另外，國光生、高端疫苗、康那香與恆大等也多拉出長紅榮面，令人側目。

業內人士指出，新冠肺炎疫情，目前在全球主要工業國多呈趨緩現象，短期雖有再傳零星感染現象，但基本上已無礙經濟重啟，因為新冠疫苗已戮力開發，最快下半年即可出爐，因此，除歐美主要股市近期持穩震盪走高外，亞洲地區主要股市包括日、韓、港、台灣與大陸深滬兩市、新加坡、越南、泰國、菲律賓與馬來西亞等，也多呈穩步登高榮景。

如台股今再度開高走高，短多罷不能，迄上午11：14的加權股價指數暫報大漲137點，報11265點，漲幅1.24%，成交1263億元。權值股仍以蘋概供應鏈三劍客台積電、股王大立光與鴻海等掌主流帥印，而國泰金、富邦金、兆豐金、中信金與台塑四寶、統一、亞泥、中鋼等，也不甘示弱，同樣是內資法人作帳半年報優質標的。

不過，本周以來表現相對弱勢的生技、防疫概念等族群，今再度風起雲湧，活蹦亂跳，還能再追價嗎？券商業者指出，以防疫概念股為例，由於5月營收將陸續出爐，一般預期，單月營運數字與獲利仍將相對亮麗，而以新冠疫情仍在部分新興市場流行觀察，這類股至少上半年的財報，仍將滿亮麗。

不過，防疫概念股的波段股價，多已先行反映，短期基本面優勢曝光後，仍需慎防短多出盡。生醫族群方面，受惠疫苗研發仍將是未來人們遠離各類病毒侵襲主流，因此包括新藥研發與授權等相關生技股，波段仍值留意，可持續追蹤。

(工商 )