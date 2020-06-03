全球股市自3月底疫情大流行以來已經飆漲逾30%，但分析師指出，這波漲勢並非因投資人大量資金流入股市，而是空頭回補所致。

外媒報導，花旗策略師Beata Manthey、Robert Buckland分析同期股市資金流發現，這段時間股票基金贖回規模高達1200億美元。「我們懷疑股市大幅上漲是因為空頭進行回補」，他們認為，股市若想進一步攀升，就需要新的多頭和資金流入。

其中，歐洲和新興市場的資金流出規模最大，今年以來，投資人從歐洲股票基金中撤出了380億美元，新興市場基金撤資規模也達到350億美元。

巴克萊分析師Emmanuel Cau則表示，近期推動股市上揚的空頭回補目前基本已退潮，股市若要繼續向上必須靠長線資金進場。

儘管美國大規模抗議活動持續，華爾街仍押注解封帶來的積極訊號，看好下半年經濟復甦，美股周二（2日）尾盤大漲，四大指數全數收紅，道瓊收漲近270點，標普攀升至3月4日以來新高。

(中時電子報)