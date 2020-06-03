民進黨北市議員簡舒培反批，副市長應關心更多事。（張穎齊攝）

舒琪大戰邁入第3天，台北市長柯文哲妻子陳佩琪3日請假避風頭，不過北市副市長黃珊珊為此助陣，指出民進黨北市議員簡舒培不應把別人的評論當成問政內容，任何人都該尊重政治人物的家人，別隨便侵擾。簡舒培反嗆，副市長應關心更多事，若陳佩琪不是柯的配偶，黃才不會為陳抱屈發言。

簡舒培日前因批評陳佩琪表現拉低市政團隊表現，引發陳佩琪1日深夜連環發文炮轟，陳隨後2天未公開露面。黃珊珊3日對此聲援強調，她是1名律師，誓死捍衛言論自由，市長夫人是自主女性，任何人對事件都有發揮評論的自由，議員有質詢的權利，但不應該把別人的評論當作問政內容，這社會自有公評。

黃珊珊說，看到1、2日的狀況，她認為，任何人都該尊重他人的家人，家人有自由，不是別人可隨便侵擾，台灣珍貴的地方就是不能侵害他人自由，捍衛言論自由是台灣人的使命與價值，人民都很清楚中間的界線，這沒什麼好評論。

「黃珊珊幹嘛要幫不是市府官員的陳佩琪抱屈？」簡舒培反擊說，她尊重每個人及陳的言論自由，不曉得黃珊珊為何說她沒尊重，她沒打壓陳，但總可批評監督，尤其在新興媒體社會之下，任何網紅的發言都會受到社會輿論撻伐，更何況市長配偶，陳別因被輿論監督了，就大喊言論自由受到撻伐，大家不會接受的。

簡舉例，世界各國很多領袖，如新加坡總理夫人何晶也曾受到台灣、新加坡民眾質疑、批評過，何晶雖自稱不是總裁、有言論自由，但也沒被接受，因何代表社會的形象並與政府有連結，這是沒辦法的事，且她說的市長配偶也包括任何民代的配偶，都應受到嚴格監督，她不是針對陳，黃珊珊別狹隘化。

媒體詢問，「前總統馬英九夫人周美青是典範嗎？」簡說，很多人覺得周是典範，但也很多人覺得做得還不足，她不願拿來相比，但陳的失常狀況，顯然在市長配偶上有失格，大家都說「陳又不是市府官員，為何要受議員監督？」那她要問，黃珊珊幹嘛幫不是市府官員的陳抱屈呢？副市長不是該關心更多事嗎？若陳不是柯的配偶，黃珊珊才不會發言，這也代表那陳無法跟市長及台北市政切割，且陳還經常對國政發言。

媒體追問「陳佩琪反擊妳就被說失格，不是跟言論自由有牴觸嗎？」簡回應，她說陳失格也是他的言論自由，就彼此尊重，她尊重陳的發言，但也可提出批評看法，這就是言論自由的真諦，既然陳敢發文就要負責，不可說別人批評就是打壓，這跟言論自由的真諦相反，並反問媒體「我有失格嗎？」強調她是認為陳的態度失格，陳還無限延伸到什麼夫妻離婚、紅杏出牆，這都已超過她批評的內容。

不過，簡也酸，柯發文想讓陳息怒，但應也睡不好，不過她仍祝柯賢伉儷琴瑟和鳴、白頭偕老、永浴愛河，她會繼續監督，若陳受不了，除非柯請辭市長，不然就繼續勉強做到2022年。

此外，柯一早出門上班時，被媒體堵訪僅說「我早餐還在這，我要上班，若沒搭上車都你們的錯」、「今天有早餐吃啊，好啦，要堵麥到正式的再講！」

(中時 )