1名熟男水電工到15歲少女家修繕馬桶，未料在工作時與少女交談甚歡，聊到床上發生關係，事後水電工與少女共赴摩鐵開房大戰至少25次。某日少女感到噁心想吐獨自一人赴醫檢查後發現懷孕，遭人發現後震怒提告，此段戀情才曝光。水電工事後雖與少女結婚，但1年後卻宣告破裂。少女離婚後，因心有不滿水電工不聞不問提出告訴，水電工因此遭判10個月有期徒刑。

基隆1名年少女因家中馬桶阻塞，打電話給水電工到家中修理，但水電工在修理過程中，因妙語如珠和少女交談甚歡，兩人一見如故竟聊到床上發生關係。事後水電工與少女更頻繁約會並多次開房高達25次以上。

某日少女感到噁心想吐獨自赴醫檢查，卻發現自己已經懷孕，醫院因未成年少女懷孕感到異樣立即報警處理，水電工大戰小蘿莉25回合的情節因此曝光。

女方家屬得知女兒懷孕後怒告水電工，男方當得知少女懷孕，立即承諾會與女孩結婚，並會共同撫養小孩長大。未料男方雖實現承諾，但婚姻只維持1年就離婚。

水電工從離婚後，從未支付小孩費用，女方於是向地檢署提告，經法院審理後，水電工因與未成年女子進行性關係，判定 10個月有期徒刑。

(中時電子報)