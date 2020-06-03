又屆畢業季，不少新鮮人要踏入職場，但在努力工作存錢之餘，國泰人壽提醒年輕人先3Q自己，檢視自己的保障是否充足，而首張保單應是安排住院日額、實支實付醫療、意外保障等，才能超前部署，不讓生病或意外拖累生活。

國壽建議年輕人檢視自己保障的三大問題（3Q）即一、否騎車或開車上下班？所從事的工作，容易有職業傷害？有無足夠保障因應意外風險？二、是否工作壓力大，常加班或輪班？不愛運動，常吃油炸食物，飲食不均衡？有無相關保障因應疾病風險？三、家疾有癌症等病史？嗜菸酒或檳榔？過胖、有三高？有無保障因應重大疾病風險？

新鮮人一開始都要努力奠基礎、塑造職場好形象，但若因因外來的突發事件，造成工作中斷或額外的醫療支出，恐會打亂生命藍圖及規畫。

如今年初突然全球大流行的新冠肺炎，據中央流行疫情指揮中心3月公布的確診個案分析報告，平均住院中位數就要24天，治療加上三次採檢陰性才能解除隔離，有些住院病人甚至要40、50天才能出院，這段期間無法工作的經濟損失，若積蓄無法支應，將造成家人額外的經濟負擔。

另外國壽亦從2019年理賠大數據中發現，意外傷害、腫瘤及消化系統疾病是21至40歲年輕族群前三大理賠原因。這些數據都顯示年輕人意外事故、疾病及醫療保障的重要性。

國壽建議年輕人踏入職場的第一份保單，可先考慮安排住院日額、實支實付、意外事故等相關保障，可先用定期險，之後再因應人生階段，如加薪、成家、生子等，逐步加碼成終身險及增加保額。

例如25歲一般辦公室內勤女性，選繳費20年期，年繳保費約新台幣6,881元（含1％保費折減），即每天不到20元，就可安排住院日額每天2千元、住院實支實付每次最高20萬元、門診手術、特定處置費用每次最高2萬元的保障。

另外針對年輕人的意外保障，也提供火災、水陸及航空交通工具的特定意外事故身故，最高4倍保險金額加倍保障。若因意外發生1~6級失能，也按失能等級給付每月生活照護保險金。

最後國壽也提醒年輕人，不要因為父母小時候就替自己投保，就以為保障充足，早年買的保單可能保額、保障範圍較少，未必符合現在需求，也可能沒有「保足」，因此應進行相關的保單檢視。

(工商 )