美國總統川普本周造訪了兩處宗教場所,先是於周一(1日)前往了白宮附近的聖約翰公會教堂(St. John's Episcopal Church),周二(2日)則是到訪聖若望保祿二世朝聖地。

藉由這兩場活動,川普希望能彰顯他對於美國與全球各地基督徒的支持,他一向將自己定位為「基督教傳統價值觀的捍衛者」,這也讓他在2016年總統選舉時贏得81%白人福音派基督徒的選票。

為穩固基督徒選票,川普的2020選舉活動已安排過兩場宗教活動,一月舉辦一場針對福音派基督徒,四月則是針對天主教徒。

然而川普本周兩次的宗教活動不僅沒有引起基督徒的共鳴,更是引起基督教領袖的不滿,他們指控川普是利用神聖的宗教場所來達到政治宣傳目的。

目前最引人熱議的就是川普周一晚上造訪聖約翰教堂一事。周一晚間六點半,鎮暴警察在白宮附近的拉法葉公園(Lafayette Park)使用胡椒噴霧和橡膠子彈驅離和平示威民眾;與此同時川普在白宮玫瑰花園發表談話,他威脅若地方政府無法處理暴動問題,他將會出動軍隊介入。

民眾一開始無法理解為何和平的示威會遭到警察暴力清場,直到不久後川普離開白宮,步行穿越拉法葉公園並抵達聖約翰公會教堂,這才讓事情水落石出。警方對此表示,拉法葉公園的清場行動是因為有示威者向警察扔擲物品,並不是為了替川普開路。

川普在聖約翰公會教堂前高舉著聖經、站在攝影機前說道「美國是世界上最棒的國家,我們會讓他維持美好且安全 。」

然而,川普的行動引起了轄區主教布德(Mariann Budde)的怒火,他表示沒有人通知她總統的到訪,「他拿著聖經站在我們的教堂前面,但他所說的話和我們守護的傳統價值觀卻是完全對立的。」

週二川普和第一夫人梅蘭妮來到華盛頓東北方的朝聖地來紀念教宗聖若望保祿二世。華盛頓地區大主教雷格利(Wilton Gregory)則是抨擊川普:「我認為如此操控且濫用天主教堂很莫名其妙且應該受到譴責,川普的行動讓我們更堅信,即便不認同某些人的立場也要守護所有人的人權。」

雷格利接著談到:「聖若望保祿二世是一位捍衛人類自尊與人權的守護者,他絕對不會認同用催淚瓦斯來恐嚇人民,就只為了讓總統在宗教聖地前拍一張照片。」

這已不是川普第一次面對動搖的基督徒選票,2016年川普在競選活動時稱自己為虔誠的基督徒,卻又不斷地暴露出他對基督教價值觀並不熟悉,例如在引述聖經時,將新約的哥林多後書(Second Corinthians)說成是兩個哥林多人(Two Corinthians);他在另一場活動中說他從未乞求過神的寬恕,更顯示出他未將基督信仰的教誨付諸行動。

原文CNBC:Trump’s response to George Floyd protests could complicate efforts to shore up his Christian voter base

(工商 )