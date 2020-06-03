美國因為「佛洛伊德之死」點燃民眾怒火，紛紛走上街頭抗議，連日來參與示威活動人民的行為有變本加厲的趨勢，也造成警民衝突更加劇烈。2日晚間，有一對大學生男女開車行經示威地點，卻遭到6名警察包圍、敲破車窗，還使用電擊棒將2人拖下車。員警的行為再度引爆當地社區人民的怒火；事後，涉事的6名員警已火速被逮捕起訴。

根據「abc News」報導，美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的富爾頓郡（Fulton County），2日晚間莫爾豪斯學院（Morehouse College）的男學生楊（Messiah Young）和女同學皮爾葛林（Taniyah Pilgrim）外出買晚餐時，開車行經示威現場時，有6名鎮暴警察突然向他們衝過來；一名員警以警棍敲打駕駛座車窗，另一名員警則是到副駕駛座強制開門，還使用電擊槍要將女子拉出車外；另一邊的員警將駕駛座車窗擊碎後，也把男子拖下車。車內的2人根本不清楚發生什麼事情，嚇得直對警方連連喊停。

事後富爾頓郡檢察官霍華德（Paul Howard），立即將施暴的6名員警逮捕，並被以加重攻擊等多項罪名起訴，目前6人皆已被革職。事後受訪時楊回憶起當時情況表示，當晚交通狀況差只能慢慢開車，隨後在路上看到自己的朋友，想確定他是否安全變把車停在路邊，沒多久警察就來了，可能誤為自己跟皮爾葛林也是示威民眾，因此對自己動粗，而楊的左手也因此骨折還逢了24針，但恢復狀況尚算良好。皮爾葛林則表示，當下真的非常害怕，不知道會發生什麼事情。

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(中時電子報)