虎林國中棒球隊驚傳集體性侵事件，小堅（化名）遭到球隊學長集體性侵，被帶去浴室肛交、口交、打手槍，小堅姊姊今天在國民黨立委鄭正鈐陪同下泣訴此事。讓小堅姊姊更不滿的是校方處理態度，竟然推託這是惡作劇嬉鬧，是球隊學長學弟的傳統，「肛交口交打手槍是球隊傳統？」

小堅姊姊指出，小堅從小嚮往棒球，去年7月加入棒球隊之後參加移地訓練，就開始受到霸凌，遭暴力毆打還不准他跟家人求救，後來開始變本加厲，在學校附設宿舍住宿期間，被學長帶去攝影機死角，學長用下體猥褻他，並威脅她不准發出聲音也不准求救。

小堅姊姊說，後來狀況更惡化，小堅在浴室盥洗時，有三名學長會闖進來，對他猥褻，要他肛交、口交、打手槍。一個禮拜住校四天幾乎都被輪流性侵，而就她所知，教練晚間都在辦公室喝酒，且教練對付嬉鬧學生會用球棒毆打，導致大家都心生害怕不敢找教練。

小堅姊姊接著講到哽咽，她說自己發現這件事是在今年2月16日，她帶著小堅要去上學，小堅卻在校門口緊張焦慮到過度換氣，才開始聽他說出這些事情。後來他們便決定轉學去新竹縣的學校，新竹縣的學校也發現此事，找專業心理諮商師做心理輔導。

但是讓小堅姊姊最不滿的，是虎林國中校方的處理態度，校方不僅沒有積極處理，甚至還反罵小堅笨怎麼會知道性侵是什麼，還指責他們家庭是單親家庭，說媽媽沒有監護權沒權利自責這事。小堅姊姊說，就她所知，對小堅霸凌的，至少有九位以上，性侵小堅的有三位，而跟小堅一樣的被害人有三位以上。

鄭正鈐表示，針對這件事他也做了初步調查，小堅的新學校替小堅做心理輔導，4月20日開始就做了三次校安通報，在這之後，虎林國中才正式通報，5月才開性平會議。且第一次5月1日開會還要家長簽署保密協議，直到5月中開第二次會議，才又要家長去補簽前一次會議。

鄭正鈐認為，集體霸凌或性侵害都不應該發生，依照規定，學生家長2月就去虎林國中通報，照理說24小時內就應該通報，但虎林國中似乎沒這樣做，這起事件會爆出來，反而是因為新學校通報了。

教育部國教署視察許陣興表示，得知這消息他們很震驚悲痛，後續會依照《性別平等教育法》，責成新竹市政府處理，國教署不會推卸責任，雖然依照規定是縣市政府處理，但國教署也會派相關調查人員督導新竹市政府。

(中時 )