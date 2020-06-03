《Pokémon GO》在 6 月 2 日進行了全球性伺服器維修之後，立即對外預告了 6 月份活動，訓練家們肯定是迫不及待想要趕緊體驗！停服維修後的第一日，《Pokémon GO》官方就要送上世代大挑戰的最後一階段「慶典」活動，今天起跑千萬不能錯過！

一、世代大挑戰2020：慶典 起跑

今年 5 月份，《Pokémon GO》發起了世代大挑戰2020活動，完成關都、成都、豐緣、神奧四個調查活動的訓練家，可以自台灣時間2020年6月3日13:00～2020年6月8日13:00，參與「世代大挑戰2020：慶典」活動。

完成「世代大挑戰2020：慶典」特殊調查後，將能遇見蓋諾賽克特、喵喵（伽勒爾的樣子）、泥巴魚（伽勒爾的樣子），並獲得5顆神奇糖果、維羅博士眼鏡的換裝道具等獎勵。和前面的四個限時挑戰不同，這個特殊調查沒有時間限制，訓練家可以在領到調查後依自己的步調完成。

捷克羅姆從台灣時間2020年6月17日（星期三）清晨開始，將降臨《Pokémon GO》傳說團體戰。(摘自Pokémon GO官方部落格)

二、捷克羅姆雷霆萬鈞的首次登場

台灣時間2020年6月17日（星期三）清晨 開始，黑陰寶可夢—捷克羅姆將降臨傳說團體戰中，等待你來挑戰。除此之外，牠也會在每個星期三的團體戰晚餐約會中登場。 分別是台灣時間2020年6月17日（星期三）18:00～19:00、6月24日（星期三）18:00～19:00、 7月1日（星期三）18:00～19:00。準備好遠距團體戰入場券，並且讓你地面、冰、龍和妖精屬性寶可夢做好對戰準備吧！

三、6月完成突破性進展後能遇見大顎蟻

台灣時間2020年6月2日（星期二）清晨～2020年7月1日（星期三）這段期間內，只要在田野調查中達成突破性進展，就能獲得捕捉蟻獅寶可夢—大顎蟻的機會！捕捉牠的時候可獲得的糖果會比平常還多，而且如果夠幸運的話，還有機會遇見牠的異色形態。

四、夏至主題活動和蟲屬性活動重返Pokémon GO！

本次夏至主題活動時間為台灣時間2020年6月19日（星期五）08:00～6月24日（星期三）22:00。 蟲屬性活動時間為台灣時間2020年6月26日（星期五）08:00～7月1日（星期三）22:00。活動時間鄰近時，官方會公布更多詳細細節！

五、寶可夢聚焦時刻

未來幾週，寶可夢聚焦時間將在台灣時間每星期二18:00舉行（6月2日除外），並且將會繼續聚焦於寶可夢和特別獎勵上！在每一段寶可夢聚焦時刻中，各種不同的寶可夢和獎勵保證值得期待。

＊ 2020年6月2日（星期二）：沒有寶可夢聚焦時刻，也不會有額外獎勵。

＊ 2020年6月9日（星期二）：探探鼠將於聚焦時刻登場，讓寶可夢進化時可賺取雙倍XP！

＊ 2020年6月16日（星期二）：呆火駝將於聚焦時刻登場，捕捉寶可夢可賺取雙倍星星沙子！

＊ 2020年6月23日（星期二）：皮皮將於聚焦時刻登場，捕捉寶可夢可賺取雙倍XP！而且如果你夠幸運的話，還有機會捕捉到異色皮皮喔！

＊ 2020年6月30日（星期二）：圓法師將於聚焦時刻登場，捕捉寶可夢可賺取雙倍糖果！

(科技)