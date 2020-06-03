行政院推出「振興三倍券」刺激消費，實體券可從郵局購買，政策曝光後立刻掀起討論。政務委員唐鳳今(3日)上廣播節目時更談到，屆時會有類似口罩地圖的介面，也就是「三倍券地圖」，讓民眾能得知存量。而「三倍券」命名曝光後，更是引起網友注意，也很好奇命名緣由，唐鳳也說出，其實這是行政院發言人丁怡銘想的。

行政院為方便民眾使用，三倍券將可以選擇紙本實體券，或是非實體券方式使用，而數位政委唐鳳及行政院發言人丁怡銘今上午接受「周玉蔻嗆新聞」訪問，被問及振興券跟振興三倍券有何不同時，唐鳳也解釋，主要是有很多廠商也推出振興券，現在在搜尋引擎上不一定找得到政府相關網站，但如果打三倍券就一定找得到，而這名詞是丁怡銘想的。

丁怡銘進一步說明，一開始想振興券，但這名詞常常被使用，且從字面上來說，還要去解釋它的玩法，但大家想到三倍券，就能從字面上就知道玩法，不用再多做解釋。

另外，唐鳳及丁怡銘今天特別說明，因之前買口罩大排長龍，後來推出口罩地圖，能免於民眾到處排隊困擾，未來也會有「三倍券地圖」。

(中時電子報)