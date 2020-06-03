鼎炫-KY(8499)3月起營收回到正成長，4月營收年增率更達30％，由於旗下EMI事業提供抗電磁電子 (EMI)材料，受惠於居家辦公等需求大增，美系客戶拉貨積極，法人估計第2季營收有機會挑戰往年第4季旺季水準，力拚單季新高表現。

鼎炫-KY在大陸江蘇昆山、淮安及重慶共有四個廠區，由於新冠疫情影響，2月營收受衝擊，年減逾5成，不過，公司復工率優於預期，3月即見到止跌回升，同時也提升美系客戶的滲透率，營收在4月大幅反彈，達到1.84億元。

因居家辦公及線上教育趨勢，鼎炫-KY美系筆電及平板電腦訂單能見度已到今年第3季，讓第2季EMI事業營收可望延續到第3季，而第4季新機種上市，下半年營收將維持在高水準，估計今年EMI材料事業營收將有高雙位數年成長。

在衡器事業方面，公司近年推出智能型衡器，可以結合POS、條碼掃描槍及讀卡機，並具有商品辨識功能。第1季也是受到肺炎影響，預期第2季營收也將帶來谷底攀升表現來自衡器事業營收季增上看6成，接下來歐美陸續解封，隨新機種上市也能刺激一波動能。

鼎炫-KY前4月營收5.33億元，較去年同期小幅衰退1％，但在兩大引擎4月起動能快速回升下，法人估計全年營收及獲利仍有雙位數成長，將續創歷史新高。

(時報資訊)