私校退撫儲金是目前台灣退休金制度中第一個公辦民營的退休金制度，也是唯一退休自選平台，提供保守型、穩健型、積極型和人生週期基金四種投資組合。對於一般民眾而言，雖然不像私校教職員享有退休金自主投資平台機制，但仍可透過基金定期定額投資這項最為簡單便利的方式來加速退休資產累積。「群益日日扣」停利加碼機制，當獲利達目標水準時即自動停利、落袋為安，投資人也有更足夠的動力持續投資，而當面臨低點時則啟動加碼，以機制來幫助投資人避免落入追高殺低的窘境。

定期定額看似簡單，但也隱含幾個挑戰，舉例而言，當金融市場大幅回檔之際，投資人是否能堅持不停扣？又或是當投資人面臨資金需求時，假設當下市況不佳，投資人可能面臨多年投資一場空，只能選擇延後贖回或者更糟的情境是認賠出場。

群益投信總經理陳明輝表示，群益投信長期關注退休議題，致力完善產品線以滿足投資人退休理財所需，也積極透過產學研究合作及投資人教育活動來向大眾推廣退休理財觀念，希望能為台灣退休領域做出更多貢獻。群益投信也很榮幸擔任全台唯一退休自選投資平台-私校退撫儲金的專業投資顧問，自2017年接任以來，做了很多優化的設計，希望藉此強化不同投資組合的穩定度以及因應市況的能力，協助私校教職員在退休後有足夠的退休金來因應生活所需。

(時報資訊)