宏佳騰（1599）今（3）日宣布智慧電動機車重點發展計畫，執行長林東閔表示，在正式發布Ai-1車系不到一年內，宏佳騰銷售超過7000輛，穩居Gogoro以外PBGN（Powered by Gogoro Network）銷售冠軍；林東閔並宣布宏佳騰即將在近期推出Ai-1 Sport ABS車款，也拋出接下來與Gogoro合作的計畫藍圖，並持續積極推出新車款。

宏佳騰執行長林東閔表示，過去這一年來，宏佳騰與Gogoro攜手合作，化不可能為可能，從去年7月起正式啟動全國智慧電車門市部署與百位人才聯合訓練，首創油電分離專屬服務門市。去年10月全台第一輛智慧電車正式交車後，從異業合作到創新宣傳模式與顧客滿意度經營不斷挑戰突破，接著受資策會邀約一同至新加坡ITS世界智慧交通大會展出Ai-1 Sport與CROXERA5次世代科技。宏佳騰在2019年僅用短短3個月的時間，以3844輛的銷售佳績，穩坐市場電車銷售第二，在PBGN中銷售成績僅次於Gogoro。

此外，宏佳騰持續更新獨家智慧功能等多項創舉，全國26家智慧門市也於今年6月起正式啟動七大項目免費健檢與客服之星計畫，以提升客戶滿意度與服務水平。6月起，為了歡慶銷售超越7000輛，宏佳騰智慧電車推出車友回廠免費七大項目健檢的活動；服務據點除了目前的26家門市外，7月也將新增高雄2家門市。

林東閔也預告，在近期，宏佳騰將推出優質、吸睛的Ai-1 Sport ABS車款。未來，宏佳騰將持續攜手Gogoro Solution與Gogoro Network團隊，推出Ai-2多功能智慧電動三輪車、Ai-3全新造型智慧電車以及Ai-4單顆電池國民電車等車款，持續深耕電車市場。

(時報資訊)