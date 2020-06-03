鈺太(6679)首季在全球遭疫情衝擊下，營運仍淡季不淡，展望第二季，在居家辦公、遠端學習推升筆電需求下，鈺太筆電MEMS(微機電系統)麥克風出貨可延續至7~8月，另外，TWS(無線藍芽耳機)、TV動能也逐步回溫，故鈺太第二季以及下半年營運不看淡，今股價開高走高，一度大漲5%。

受新冠肺炎影響，居家辦公、遠端學習風潮推升筆電需求，鈺太也因此受惠，預計筆電MEMS麥克風出貨可延續至7~8月，且第二季下旬起，由於TWS與TV可望恢復動能，加上筆電數位麥克風出貨拉升，第二季毛利率亦將攀升，法人也預估，鈺太第二季獲利表現將更勝第一季。

鈺太第一季儘管有疫情關係，但營運淡季不淡，每股獲利1.4 元，毛利率也攀升至33.5%，主要原因為產品結構變化與成本控管。

目前NB品牌廠為優化視覺體驗，而於原機身架構下設計將螢幕邊框縮窄，以求提高呈現的畫面比例，窄邊框NB MEMS麥克風目前市場上有樓式和鈺太出貨，兩者市占率各約50%，因MEMS麥克風單價亦高於傳統NB，2016年為窄邊框筆電的第一年，當時滲透率僅 1%~2%，2020年預計將成長到22%~23%。

隨鈺太在NB逐步加深營運力道下，其市占率已由2018年的20%攀升至目前35%~40%，未來滲透率持續提升下，將扮演鈺太重要成長動能。

瞄準TWS市場下半年隨著疫情舒緩將明顯回溫，鈺太在TWS以搭載ANC(自動降噪)為主要切入口，鈺太與各主要晶片設計廠合作，另外，鈺太亦將於第三季量產支援AN方案，智能TV品牌廠將TV轉換成帶語音控制，隨客戶第二季開始復工，鈺太也將跟隨出貨。

(時報資訊)