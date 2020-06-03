57歲張先生農曆年前解尿不順，日前因骨頭疼痛難忍，至中國醫藥大學附設醫院骨科就診，經抽血檢驗發現患者攝護腺特定抗原指數（PSA）高達634 ng／mL（正常值為＜4 ng／mL），經骨骼X光攝影及全身性核子影像掃描發現，病患有多發性惡性腫瘤骨頭轉移現象，醫籲，攝護腺癌易忽略，早期發現、早期治療。

中國附醫泌尿部醫師黃志平說，攝護腺癌患者大部分有尿路阻塞情況，產生解尿不順暢，頻尿、急尿等問題，或後期癌細胞轉移到骨頭造成骨頭疼痛時才就醫；目前採微創手術，包括，達文西機器手臂輔助或腹腔鏡手術根除癌病。

黃志平指出，張姓患者從農曆過年後，即開始有解尿不順的情形，當時因新冠肺炎大流行，不敢到醫院就醫，直到5月至泌尿科門診檢查發現，攝護腺癌合併骨轉移現象，錯失黃金治療時期。

黃志平發現，張姓患者攝護腺比一般人硬且表面不規則，加上攝護腺特定抗原指數（PSA）指數超標，骨骼掃描發現有骨頭轉移，幾乎是第四期攝護腺癌合併骨轉移。建議採經直腸超音波指引下之攝護腺切片手術確診，及全身性抗雄性素及抑制骨轉移之藥物治療，（PSA）指數逐漸下降。

黃志平說，攝護腺癌發生率是男性癌病中排名第5位，每年約有數千位新診斷病患，其中約有3分之1患者，接受男性賀爾蒙抑制治療的晚期攝護腺癌。呼籲50歲以上80歲以下的男性，可至泌尿科就診抽血檢驗，早期發現、早期治療。

(中時 )