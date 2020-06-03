6月6日罷免投票日在即，高雄地檢署與橋頭地檢署3日聯合舉辦記者會，針對罷免案投票的違法相關處理原則作詳細解說，大致與以往投票規則相同，並沒有對於此次韓國瑜呼籲支持者不去投票而有所變動，至於投開票所是否能開直播或拍照，檢方表示，須視當下情況認定。

雙檢指出，只要民眾在不妨害投票的前題下，於投開票所30公尺外直播、拍照、錄影並不一定構成違法行為，但若有民眾因此感覺被侵犯、監視，可隨時向警方報警，由警方及選務人員進行調查，檢警將會依照當下狀況判斷是否違法，再行進一步處理。

投開票所四周30公尺內，對於喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，經過警衛人員制止仍繼續者，或以其他方式妨害擾亂投票秩序，甚至妨害民眾自由行使投票權之人將依法送辦；投開票所四周30公尺外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權的不法行為，按情節輕重，將依刑法第142條或147條究辦。

(中時 )