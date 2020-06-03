風田3日被《時報周刊》報導，與家具業千金Kimme甜蜜約會，兩人5月21日與一群朋友聚餐，過程互動親密，不時摸臉、勾手，還一起深夜散步回家，相當甜蜜。對此，風田經紀人表示：「風田今年已經28歲了，交女朋友也是很正常的事，況且他本人對這事是認真的，至於公司方面我們並不會干預藝人私生活，希望大家跟我們一樣給予兩人空間並祝福。謝謝！」

風田是SpeXial日籍團員，近年在綜藝有亮眼表現，先是在《娛樂百分百》展現真實自我受到關注，後又接到《食尚玩家》主持棒，與先前緋聞對象舒子晨在該節目主持不同時段。之前舒子晨鬧出合約風波，風田節目錄影被問到此事，雖然尷尬到不斷抓髮，但仍大方幫女方說話，也坦言心疼對方的遭遇，展現直率一面。

風田現在終於揮別過去緋聞，開心迎接新戀情。而新對象Kimme的身分令人相當好奇，據了解，她過去與周湯豪、柯震東、陳大天都有被周刊直擊約會過，外表亮眼的她可說電力十足。

(中時 )