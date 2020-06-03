被譽為NBA史上最具天賦的選秀狀元郎錫安威廉森，因為與經紀公司撕破臉，如今被經紀人福特告上法院，威廉斯雖然申請保護令，但遭到法院拒絕，威廉森接下來必須上法院誠實作證，否則可能挨罰。

錫安威廉森先前曾與一家名為巔峰體育經紀公司簽下5年合約，沒想到在決定參加NBA之後就立刻與經紀公司解約，理由是這家經紀公司是非法的，而且也沒有獲得NBA球員工會的證明，更沒有在北卡來羅納或是佛羅里達州註冊成為經紀公司的資格。

錫安威廉森的作法惹怒了當時經紀人福特，因此福特才將錫安威廉森告上法院，並且索賠1億美元，此外，福特還向法院狀告威廉森在選擇就讀杜克大學之前，錫安的雙親有非法獲利的行為，要求法院調查錫安還有他的雙親。

不過，錫安威廉森的團隊也非省油燈，立刻聘請律師向法院申請保護令，拒絕接受法院調查，因此雙方在法院上展開訴訟，最終法院宣判錫安申請保護令的要求敗訴，錫安威廉森必須在法庭上宣誓後誠實回答相關問題，包含在選擇杜克大學之前是否有非法獲利等敏感問題。

錫安威廉森團隊在獲知敗訴後正在研究上訴的可能性，但如果上訴失敗，就得面臨下一階段的纏訟。

(中時 )