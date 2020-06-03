疫情逐漸趨緩、各國陸續解封，工商協進會理事長林伯豐今天指出，台灣2300萬人口不夠於恢復台灣經濟，台灣應該要做全世界生意才是正確方向，因此建議政府應儘速加入CPTPP、ＲＣＥＰ， 同時台灣大企業也都到美國投資了，應該趕緊與美國洽簽FTA。

林伯豐今天是在理監事聯席會前接受媒體訪問時做了上述表示，他對下半年的經濟不表樂觀的指出，各國解封後經濟會慢慢復甦，但不會一下子恢復到去年狀況，同時訂單也受阻，要重新爭取、市場重新活化應該都是一年後的事，因為訂單爭取、生產安排都不是兩三個月就能夠恢復的，只能努力在這一年內恢復狀況，半年可能難以做到。

他強調，台灣2300萬人口不夠於恢復台灣經濟，台灣應該要做全世界生意才是正確方向，因此建議政府應儘速加入CPTPP、ＲＣＥＰ， 同時台灣大企業也都到美國投資了，應該趕緊與美國洽簽FTA。

(工商 )